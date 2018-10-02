В Симферополе начнется проверка автомобильных моек

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-02T16:40:19+03:00

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В Симферополе по поручению главы администрации Игоря Лукашева проведут проверку автомобильных моек. Это связано с тем, что на городской земле они находятся без правовых оснований. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Ведь иногда предприниматели располагают их на частных землях. Слив отходов при этом происходит прямо на проезжую часть или в ливневую канализацию.

- Помимо нарушения санитарных правил происходит разрушение дорожного полотна, а в зимний период создаются предпосылки для аварийных ситуаций, - дополнили в администрации.

Игорь Лукашев подчеркнул, что установка таких объектов должна осуществляться в рамках действующего законодательства и согласовываться с администрацией.