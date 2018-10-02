В Нижнегорском районе мужчина в собственном саду выращивал коноплю

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-02T17:16:53+03:00

Подозреваемый утверждает, что он выращивал растения не на продажу

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В Нижнегорском районе 44-летний мужчина подозревается в выращивании шести кустов конопли. За ними он тщательно ухаживал: вовремя поливал и удобрял.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, у него дома были обнаружены высушенные ветки такого же растения.

По заключению эксперта, изъятое вещество весом 60,5 и 6,5 граммов является коноплей.

Подозреваемый объяснил, что он выращивал растения для собственного употребления, а не с целью сбыта.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.