Восточная часть Симферополя 3 октября на пару часов останется без света

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-02T17:56:35+03:00

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В среду, 3 октября, восточная часть Симферополя с 02:00 до 04:00 останется без света. Это связано с проведением ремонтных работ на трансформаторах подстанции "Восточная". Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго".

Подача электроэнергии будет прекращена в Каменке, Белом, Свободе. Также ограничения будут действовать на улицах Ковыльная, Кечкеметская и проспекте Победы.

Все работы будут выполняться в ночное время суток.