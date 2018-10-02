Восточная часть Симферополя 3 октября на пару часов останется без света
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ
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В среду, 3 октября, восточная часть Симферополя с 02:00 до 04:00 останется без света. Это связано с проведением ремонтных работ на трансформаторах подстанции "Восточная". Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго".
Подача электроэнергии будет прекращена в Каменке, Белом, Свободе. Также ограничения будут действовать на улицах Ковыльная, Кечкеметская и проспекте Победы.
Все работы будут выполняться в ночное время суток.