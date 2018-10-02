В январе 2019 года Крым полностью перейдет на цифровое телевещание

СЕГОДНЯ 18:04 2018-10-02T18:04:29+03:00

До конца года 22 станции будут готовы к вводу в эксплуатацию

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С января следующего года Республика Крым полностью перейдет на цифровое телевещание. Сейчас такой технологией охвачено 89 процентов полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Мининформа Крыма со ссылкой на главу ведомства Сергея Зырянова.

На данный момент 22 станции находятся в стадии строительства, к концу декабря 2018 года они должны быть готовы к вводу в эксплуатации.

- Их охват цифровым вещанием населения республики будет составлять около 95%. Оставшиеся 5% приходятся на отдаленную местность, но работы будут продолжаться по приему сигнала на спутник, – дополнил министр.

Отмечается, что все объекты на территории полуострова будут предназначены для вещания трех мультиплексов, в которые будут включены двадцать семь цифровых программ.