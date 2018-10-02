Константинов хочет сохранить работу "Крымского Титана" в Армянске
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что нужно приложить все усилия для сохранения стабильной работы завода "Крымский Титан" в Армянске.
Константинов написал, что в четверг будет сформулировал протокол по Армянску. По нему крымские власти планируют работать в будущем.
- Уделим внимание бюджетным вопросам, чтобы проблемы, которые многие годы скапливались в городе, были на контроле и по возможности реализовались в ближайшее время. Особенно такие, как строительство очистных сооружений, - резюмировал Константинов.
Председатель Госсовета подчеркнул, что экономика Крыма и Армянска во многом зависит от завода "Крымский Титан".