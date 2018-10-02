2018-10-02T18:46:11+03:00
Общество

Константинов хочет сохранить работу "Крымского Титана" в Армянске

Крымские власти понимают, что региональная экономика во многом зависит от работы завода
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Фото: официальная страница в "Фейсбук" Владимира КонстантиноваФото: официальная страница в "Фейсбук" Владимира Константинова
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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что нужно приложить все усилия для сохранения стабильной работы завода "Крымский Титан" в Армянске.

Константинов написал, что в четверг будет сформулировал протокол по Армянску. По нему крымские власти планируют работать в будущем.

- Уделим внимание бюджетным вопросам, чтобы проблемы, которые многие годы скапливались в городе, были на контроле и по возможности реализовались в ближайшее время. Особенно такие, как строительство очистных сооружений, - резюмировал Константинов.

Председатель Госсовета подчеркнул, что экономика Крыма и Армянска во многом зависит от завода "Крымский Титан".

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