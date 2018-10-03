В детском саду Белогорского района ребят кормили просроченными продуктами

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-03T10:07:39+03:00

Некоторые из блюд не соответствовали нормам приготовления

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В детском саду "Земляничка" сотрудники республиканской прокуратуры в проверку. В ходе неё установлено, что ребят кормили продуктами без документов, которые бы подтверждали их качество. А у некоторых из них истек срок годности.

Было отмечено различие фактических порций от заявленной массы.Также установлены грубые нарушения в несоблюдении технологии приготовления блюд.

В пресс-службе прокуратуры Крыма рассказали, что в отношении бывшей заведующей дошкольного учреждения завели дела об административных правонарушениях.

Она заплатила штраф, а все несоответствующие продукты изъяли и уничтожили.

Кроме того, в детском саду "Земляничка" выявлены факты фиктивного трудоустройства и нарушение порядка зачисления детей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.