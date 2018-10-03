2018-10-03T10:28:04+03:00
Происшествия

Работники фермы в Белогорском районе украли 34 овцы и почти 500 килограмм металла

Вырученные от продажи награбленного деньги они тратили в своих целях
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В Белогорском районе Крыма задержали подозреваемых в краже 34 овец и 463 килограмма лома черного металла. С июня по сентябрь они работали на ферме, и все это время совершали преступления.

Как рассказали в МВД по Республике Крым, при отсутствии хозяев 49 и 52-летних злоумышленники крали животных и металл. По их словам, все награбленное они продавали, а полученные деньги тратили в своих целях.

Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

Работникам грозит лишение свободы сроком на пять лет.

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