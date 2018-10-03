2018-10-03T10:29:09+03:00
Общество

Гражданка Украины пыталась «задобрить» крымских пограничников 2000 рублями

Женщина хотела избежать наказания за нарушение миграционного закона
Галина КОВАЛЕНКО
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Российско-украинская границаРоссийско-украинская границаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В автомобильном пункте пропуска Джанкой на выезд из России гражданка Украины при прохождении погранконтроля в свой паспорт вложила купюру номиналом в две тысячи рублей. И предъявила такой «комплексный» документ для пересечения госграницы.

- Свои противоправные действия 53-летняя женщина обосновала тем, что решила «задобрить» должностное лицо, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. – Зарубежная гостья превысила установленный срок временного пребывания на российской территории, и соответственно, нарушила нормы миграционного законодательства.

Чуть раньше пограничники задержали в Джанкое гражданку Украины с поддельной миграционной картой.

- Обе иностранки переданы в правоохранительные органы для установления всех обстоятельств совершенных правонарушений и принятия соответствующего правового решения, - отмечают пограничники.

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