В Симферополе движение по улице Севастопольской планируют открыть в конце ноября

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-05T11:58:39+03:00

Все работы на объекте должны быть завершены до 20 декабря

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Движение по улице Севастопольской в Симферополе планируется открыть до конца ноября. После этого на объекте нанесут разметку, поставят дорожные знаки и сделают тротуары. Об этом сообщил председатель Общественной инспекции по дорожной деятельности при Госкомитете дорожного хозяйства Сергей Диюк со ссылкой на подрядчика.

Сейчас в рамках второго участка (от Зеркальной фабрики до улицы Объездной) выполнено 60 процентов работ, а по третьему (от улицы Объездной до Козлова) – 12 процентов. На нем ведутся работы с коммуникациями.

- Сейчас на улице Объездной все подготовительные работы прошли, там кладут асфальт. Думаю, непогода глобально не сдвинет сроки сдачи объекта. В дорожных работах самое главное подготовитькоммуникации, их отремонтировать, сделать отсыпочные работы. Мы будет держать на контроле последующие этапы работ на объекте, - дополнил Диюк.

Председатель подчеркнул, что подрядчик считает, что укладывается во все сроки по сдачи объекта, но все это будет вовремя контролироваться.