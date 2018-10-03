2018-10-03T11:14:16+03:00
Общество

В Симферополе движение по улице Севастопольской планируют открыть в конце ноября

Все работы на объекте должны быть завершены до 20 декабря
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Движение по улице Севастопольской в Симферополе планируют открыть до конца ноября. После этого на объекте нанесут разметку, поставят дорожные знаки и сделают тротуары. Об этом сообщил председатель Общественной инспекции по дорожной деятельности при Госкомитете дорожного хозяйства Сергей Диюк со ссылкой на подрядчика.

Сейчас в рамках второго участка (от Зеркальной фабрики до улицы Объездной) выполнено 60 процентов работ, а по третьему (от улицы Объездной до Козлова) – 12 процентов. На нем ведутся работы с коммуникациями.

- Сейчас на улице Объездной все подготовительные работы прошли, там кладут асфальт. Думаю, непогода глобально не сдвинет сроки сдачи объекта. В дорожных работах самое главное подготовить коммуникации, их отремонтировать, сделать отсыпочные работы. Мы будем держать на контроле последующие этапы работ на объекте, - дополнил Диюк.

Подрядчик считает, что укладывается во все сроки по сдаче объекта, но это будет вовремя контролироваться.

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