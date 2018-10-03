В Крыму надеются на снижение цен на бензин после запуска железной дороги через Керченский пролив

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-03T11:38:28+03:00

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В Минтоплива и энергетики Республики Крым после запуска железнодорожной ветки по мосту через Керченский пролив надеются на снижение стоимости бензина. В ведомстве предлагают, что цена упадет на 0,70 – 1 рубль за литр.

Но в тот же момент сообщается, что за счет услуг железной дороги розничная стоимость в Крыму будут превышать цены на топливо в Краснодарском крае примерно на 1-1,5 рубля.

- Запуск движения грузового транспорта и железнодорожной ветки моста благоприятно отразится на обеспеченности республики строительными материалами. Это поспособствует завершению строительства социально значимых объектов в оптимальные сроки, - дополнили в министерстве.