2018-10-03T11:38:28+03:00
Общество

В Крыму надеются на снижение цен на бензин после запуска железной дороги через Керченский пролив

Предполагается, что цена должна снизиться примерно на 1 рубль
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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В Минтоплива и энергетики Республики Крым после запуска железнодорожной ветки по мосту через Керченский пролив надеются на снижение стоимости бензина. В ведомстве предлагают, что цена упадет на 0,70 – 1 рубль за литр.

Но в тот же момент сообщается, что за счет услуг железной дороги розничная стоимость в Крыму будут превышать цены на топливо в Краснодарском крае примерно на 1-1,5 рубля.

- Запуск движения грузового транспорта и железнодорожной ветки моста благоприятно отразится на обеспеченности республики строительными материалами. Это поспособствует завершению строительства социально значимых объектов в оптимальные сроки, - дополнили в министерстве.

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