2018-10-03T12:16:23+03:00
Общество

Крымчан хотят избавить от сроков оплаты госпошлины за перерегистрацию недвижимости

Письмо с такой инициативой направлено в Правительство РФ от главы Крыма
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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил исключить для жителей республики норму Налогового кодекса о сроках уплаты госпошлины за перерегистрацию недвижимости. Письмо с такой инициативой он направил в Правительство Российской Федерации.

На сегодняшний день больше половины объектов недвижимости в Крыму, которые были оформлены в украинский период, остаются незарегистрированными по российскому законодательству.

Сейчас на полуострове предусмотрен льготный период по уплате госпошлин за госрегистрацию до 1 января 2019 года.

Аксенов уверен, что такая мера несправедлива по отношению к тем, кто объективно не сможет завершить процесс переоформления прав в установленный срок. Ведь в Российской Федерации он длится с 1997 года.

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