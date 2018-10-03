В Севастополе осудят «серийного» душителя

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-03T12:35:36+03:00

Горожанин за один день лишил жизни двух человек

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В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Гагаринского района, обвиняемого в совершении двойного убийства.

- Вечером 29 сентября 2017 года обвиняемый выпивал с товарищем в салоне его автомобиля, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю.

Изрядно приняв на грудь, приятель попросил убить его, мол давно уже задумывался о суициде. Нетрезвый обвиняемый решил помочь друга, нашел в машине электропровод, пересел на заднее сидение, накинул провод ему на шею товарища и задушил.

Вернувшись в квартиру, где он снимал комнату, мужчина увидел, там другого приятеля, который спал.

- Злоумышленник сначала избил его, а после задушил поясом от халата, - отмечают в ведомстве. - Хозяин квартиры когда обнаружил страшную картину, вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемый дал признательные показания.По п. «а» ч. 2 ст. 105УК РФ ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.