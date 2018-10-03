2018-10-03T12:48:00+03:00
Происшествия

Под Левадками произошла авария с участием двух пассажирских автобусов

По информации очевидцев, одного человека зажало в автомобиле
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Фото:Руслан Черноморов/Автопартнер Крым/ВконтактеФото:Руслан Черноморов/Автопартнер Крым/Вконтакте
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В районе села Левадки, на трассе "Симферополь-Бахчисарай", произошла авария с участием двух пассажирских автобусов, инкассаторского автомобиля и внедорожника.

По информации очевидцев из социальных сетей, у одного из автобусов отказали тормоза.

Фото:Руслан Черноморов/Автопартнер Крым/Вконтакте

Фото:Руслан Черноморов/Автопартнер Крым/Вконтакте

В свою очередь в диспетчерской службе "Крымавтотранса" рассказали, что к ним информация о ДТП не поступала.

Фото:Оксана Черненко/Автопартнер Крым/Вконтакте

Фото:Оксана Черненко/Автопартнер Крым/Вконтакте

Также очевидцы сообщили, одного из пассажиров "зажало" в автомобиле. Более подробной информации о пострадавших на данный момент нет.

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