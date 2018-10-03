Под Левадками произошла авария с участием двух пассажирских автобусов
По информации очевидцев, одного человека зажало в автомобиле
Фото:Руслан Черноморов/Автопартнер Крым/Вконтакте
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В районе села Левадки, на трассе "Симферополь-Бахчисарай", произошла авария с участием двух пассажирских автобусов, инкассаторского автомобиля и внедорожника.
По информации очевидцев из социальных сетей, у одного из автобусов отказали тормоза.
Фото:Руслан Черноморов/Автопартнер Крым/Вконтакте
В свою очередь в диспетчерской службе "Крымавтотранса" рассказали, что к ним информация о ДТП не поступала.
Фото:Оксана Черненко/Автопартнер Крым/Вконтакте
Также очевидцы сообщили, одного из пассажиров "зажало" в автомобиле. Более подробной информации о пострадавших на данный момент нет.