В Бахчисарае построят новую школу на 600 детей

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-03T13:41:46+03:00

В ней будут созданы условия для обучения ребят с ограниченными возможностями

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Новую трехэтажную школу на 600 мест построят в Бахчисарае на улице Мира. В ней обучение будет проходить на двух языках: русском и крымскотатарском.

Как сообщили в пресс-службе Главгоэкспертизы России, после проведения анализа по проекту выдано положительное заключение.

Помимо стандартных кабинетов, школу оборудуют кабинетами домоводства, трудового обучения, библиотекой, актовым залом и медицинским блоком.

Кроме того, на прилегающей территории построят физкультурно-спортивную зону. Она будет включать комплексные площадки для занятий гимнастикой и подвижных игр.

Особенностью учебного заведения является то, что в нем смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

Школу построят за счет федерально-целевой программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года" и средств из бюджета Крыма.