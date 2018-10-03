В Бахчисарае построят новую школу на 600 детей
Новую трехэтажную школу на 600 мест построят в Бахчисарае на улице Мира. В ней обучение будет проходить на двух языках: русском и крымскотатарском.
Как сообщили в пресс-службе Главгоэкспертизы России, после проведения анализа по проекту выдано положительное заключение.
Помимо стандартных кабинетов, школу оборудуют кабинетами домоводства, трудового обучения, библиотекой, актовым залом и медицинским блоком.
Кроме того, на прилегающей территории построят физкультурно-спортивную зону. Она будет включать комплексные площадки для занятий гимнастикой и подвижных игр.
Особенностью учебного заведения является то, что в нем смогут учиться дети с ограниченными возможностями.
Школу построят за счет федерально-целевой программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года" и средств из бюджета Крыма.