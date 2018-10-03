2018-10-03T14:23:20+03:00
Общество

Прощай, лето: в Симферополе ожидается похолодание до +1

Но уже 6 октября в крымскую столицу снова придет тепло
Поделиться:
Тепло вернется в столицу региона к выходным.Тепло вернется в столицу региона к выходным.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Симферополе в ночь на пятницу, 5 октября, ожидается резкое понижение температуры до 1 градуса тепла. Информации об опасных метеорологичских явлениях нет, сообщили в Крымском гидрометцентре.

Похолодание коснется только столицы, при этом днем 5 октября ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +16 градусов.

В Севастополе в этот день ночью до 12 градусов тепла, а днем также до +16.

А Южный берег Крыма порадует ясной и солнечной погодой. Там ожидается до +10 ночью и до 17 градусов тепла днем.

6 октября в крымскую столицу снова вернется солнечная погода. Температура воздуха ночью будет достигать 8 градусов тепла, а днем +20.

Температура морской воды на 2 октября на ЮБК достигает 21 градуса тепла в Севастополе - +20, в Евпатории - 19 градусов выше нуля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферопольском районе завершено строительство каркаса здания медцентра имени Семашко
В Крыму с начала 2018 года нашли работу больше 17 тысяч жителей
Министр экономразвития РФ отметил снижение зависимости Крыма от федерального бюджета
На горе Клементьева в Коктебеле создадут многофункциональный военно-патриотический центр
Десятки симферопольских улиц на сутки останутся без воды
Центр Симферополя перекроют в субботу для "Эстафеты огня"
В Крыму не выявили завышенной стоимости на техосмотр автомобилей
За восемь месяцев в крымский бюджет поступило 132 миллиарда инвестиций
В Симферопольском районе незаконно присвоили автогаражный комплекс
Пьяный житель Коми сбил севастопольца и скрылся
В Бахчисарае построят новую школу на 600 детей
В Севастополе осудят «серийного» душителя
Под Левадками произошла авария с участием двух пассажирских автобусов
Крымчан хотят избавить от сроков оплаты госпошлины за перерегистрацию недвижимости
В Крыму надеются на снижение цен на бензин после запуска железной дороги через Керченский пролив
В Симферополе движение по улице Севастопольской планируют открыть в конце ноября
Крымские спасатели вытащили «Ниву» из непролазной грязи
Гражданка Украины пыталась «задобрить» крымских пограничников 2000 рублями
Работники фермы в Белогорском районе украли 34 овцы и почти 500 килограмм металла
В детском саду Белогорского района ребят кормили просроченными продуктами
Крым вошел в топ-5 популярных мест отдыха в бархатный сезон
В Крыму спасли 88-летнюю любительницу грибов