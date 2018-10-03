Прощай, лето: в Симферополе ожидается похолодание до +1

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-03T14:23:20+03:00

Тепло вернется в столицу региона к выходным. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но уже 6 октября в крымскую столицу снова придет тепло

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В Симферополе в ночь на пятницу, 5 октября, ожидается резкое понижение температуры до 1 градуса тепла. Информации об опасных метеорологичских явлениях нет, сообщили в Крымском гидрометцентре.

Похолодание коснется только столицы, при этом днем 5 октября ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +16 градусов.

В Севастополе в этот день ночью до 12 градусов тепла, а днем также до +16.

А Южный берег Крыма порадует ясной и солнечной погодой. Там ожидается до +10 ночью и до 17 градусов тепла днем.

6 октября в крымскую столицу снова вернется солнечная погода. Температура воздуха ночью будет достигать 8 градусов тепла, а днем +20.

Температура морской воды на 2 октября на ЮБК достигает 21 градуса тепла в Севастополе - +20, в Евпатории - 19 градусов выше нуля.