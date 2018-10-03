Прощай, лето: в Симферополе ожидается похолодание до +1
В Симферополе в ночь на пятницу, 5 октября, ожидается резкое понижение температуры до 1 градуса тепла. Информации об опасных метеорологичских явлениях нет, сообщили в Крымском гидрометцентре.
Похолодание коснется только столицы, при этом днем 5 октября ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +16 градусов.
В Севастополе в этот день ночью до 12 градусов тепла, а днем также до +16.
А Южный берег Крыма порадует ясной и солнечной погодой. Там ожидается до +10 ночью и до 17 градусов тепла днем.
6 октября в крымскую столицу снова вернется солнечная погода. Температура воздуха ночью будет достигать 8 градусов тепла, а днем +20.
Температура морской воды на 2 октября на ЮБК достигает 21 градуса тепла в Севастополе - +20, в Евпатории - 19 градусов выше нуля.