2018-10-03T14:25:08+03:00
Происшествия

Пьяный житель Коми сбил севастопольца и скрылся

Нарушителя нашли в течение получаса
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Росгвардии СевастополяФото: пресс-служба Росгвардии Севастополя
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В Севастополе в районе Качинского шоссе нетрезвый водитель сбил пешехода и скрылся, сообщили в пресс-службе Росгвардии города.

Нарушителя нашли в течение получаса. На его капоте его машины ВАЗ 2114 были следы повреждений. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда у него проверяли документы.

У задержанного не было при себе прав, при просмотре других документов представители Росгвардии установили, что 28-летний мужчина – житель республики Коми. Содержание алкоголя в крови превысило допустимую норму.

- Сотрудники управления вневедомственной охраны передали правонарушителя наряду ДПС. В настоящее время по данному происшествию проводится проверка, - уточнили в Росгвардии.

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