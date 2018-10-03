2018-10-03T14:59:16+03:00
Общество

В Симферопольском районе незаконно присвоили автогаражный комплекс

Объектом мошенничества стала недвижимость в селе Мирное
Галина КОВАЛЕНКО
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Возбуждено уголовное дело о попытке мошеннического завладения имуществом в Симферопольском районе.

Прокуратура Симферопольского района проверила насколько уважают жители муниципалитета закон, регулирующий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

- Выявлен факт предоставления поддельного решения суда для регистрации за частным лицом права собственности на имущество, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Речь идет об автогаражном комплексе общей площадью свыше 1 тыс. кв. м в селе Мирное.

Серьезное нарушение выявили сотрудники надзорного ведомства В итоге заведено уголовное сразу под двум статьям Уголовного Кодекса РФ: ч. 1 ст. 159 – мошенничество и ч. 1 ст. 327 - подделка официального документа.

Ход расследования контролируется прокуратурой Симферопольского района.

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