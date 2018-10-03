2018-10-03T15:05:16+03:00
Экономика

За восемь месяцев в крымский бюджет поступило 132 миллиарда инвестиций

Больше всего предпринимателей привлекает сфера транспортировки
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В крымский бюджет за восемь месяцев 2018 года поступило 132 миллиарда инвестиций. Это на 93 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития РК Алексей Кулик.

Замминистра дополнил, что 79% инвестиций дала сфера транспортировки и хранения. Он подчеркнул, что это направление перспективное и в будущем будет набирать обороты в связи с запуком движения по Крымскому мосту.

- Потребность в хранилищах у крымских аграриев особенно высока. Приоритетным направлением для развития региона мы видим и создание производств по переработке сельхозпродукции, - дополнил Кулик.

Также он отметил, что сейчас иностранные инвестиции отследить практически невозможно. Это связано с тем, что банковская система пока не готова обслуживать их напрямую.

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