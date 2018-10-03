2018-10-03T15:21:36+03:00
Общество

В Крыму не выявили завышенной стоимости на техосмотр автомобилей

Сейчас средняя цена за эту услугу для автомобилей категории М 1 в республике достигает 510 рублей
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В Госкомитете по ценам и тарифам Крыма провели мониторинг стоимости обязательного техосмотра автомобилей. В итоге, экспертами не было выявлено завышенного размера оплаты.

Для того, чтобы сделать техосмотр автомобиля М 1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) в среднем необходимо заплатить 510 рублей.

Что касается автомобилей категории М 2, для них такая услуга обойдется в среднем в 860 рублей (предельная стоимость – 918 рублей). Больше всего потратятся водители автомобилей категории N2 – 965 рублей (максимальная цена – 1071 рублей), добавили в пресс-службе Госкомцен.

Такие данные были составлены по информации, которую предоставили 19 предприятий. У них не было выявлено звышенной стоимости на услуги технологического осмотра автомомблей.

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