2018-10-03T15:59:57+03:00
Общество

Центр Симферополя перекроют в субботу для "Эстафеты огня"

Крымская столица впервые примет участие во Всемирной зимней универсиаде
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В субботу, 6 октября, в центре Симферополя будет перекрыто движение транспорта. Это связано с проведением Всемирной зимней универсиады 2019 года "Эстафета огня".

В пресс-службе администрации крымской столицы сообщили, что движение транспорта перекроют по маршруту движения эстафеты: проспект Вернадского, 4 – улица Киевская – площадь Куйбышева – проспект Кирова – площадь им. В.И. Ленина – улица Самокиша.

В администрации отметили, что Симферополь впервые вошел в число тридцати городов Российской Федерации, по которым проходит маршрут "Эстафеты".

Церемония встречи огня пройдет около главного корпуса Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в 15:40, сообщили в пресс-службе министрества спорта Республики Крым.

А через час зажгут городскую чашу Зимней универсиады на главной площади крымской столицы.

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