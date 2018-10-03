Десятки симферопольских улиц на сутки останутся без воды

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-03T15:58:38+03:00

Это связано с ремонтными работами на резервуарах чистой воды

Изменить размер текста: A A

Часть симферопольских улиц на сутки, с 4 по 5 октября, останется без холодной воды. Отключение произойдет в 9:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Ограничение связано с ремонтными работами на резервуарах чистой воды, которые проведет столичный филиал предприятия "Вода Крыма".

Водоснабжение будет отсутствовать по улицам: Мате Залки, Гурзуфской №4-8, Киевской №7А, 51-й Армии №35-111 и №42-128, Суходольная, Чапаева, Фурманова, Ладыгина, Бабушкина, Лебедева, Солнечная, Федько, Снайперов, Федотова, Буденного, Бетховена, Батакская и Суходольная.

Также отключение водоснабжения произойдет в микрорайоне "Солнечная долина".

В администрации города рассказали, что подвоз питьевой воды сделают с помощью спецтранспорта 4 октября. С точным графиком можно ознакомиться на сайте крымской столицы.