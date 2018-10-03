2018-10-03T17:37:51+03:00
Общество

На горе Клементьева в Коктебеле создадут многофункциональный военно-патриотический центр

В будущем там можно будет проходить летную подготовку
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В Коктебеле будут развивать планерный спорт.В Коктебеле будут развивать планерный спорт.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Коктебеле на горе Клементьева планируют создать многофункциональный военно-патриотический центр. В будущем там хотят развивать малую авиацию и летную подготовку граждан. Соответствующее соглашение сегодня подписали министр курортов Крыма Вадим Волченко и руководитель регионального отделения "ДОСААФ России" Андрей Попов.

В пресс-службе министерства пояснили, что главной целью этого проекта является создание нового и по-своему уникального туристического объекта военно-патриотической тематики.

- Природные возможности горы Клеметьева как колыбели российской авиации - на данный момент Центра планерного спорта "Коктебель" - необходимо развивать в сотрудничестве государства и общественных организаций. Наша задача состоит в том, чтобы сохранить авиационное будущее территории и передать его новому поколению, - добавил министр курортов Вадим Волченко.

Кстати, подписание соглашения ознаменовано юбилейной датой – 95-летием развития планерного спорта в России.

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