Министр экономразвития РФ отметил снижение зависимости Крыма от федерального бюджета
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что Республика Крым и Севастополь активно развиваются - увеличивается количество рабочих мест и создаются новые предприятия.
Немаловажно, что уже уменьшается зависимость полуострова от федерального финансирования. Об этом Орешкин сообщил в ходе заседания Совета Федерации.
Также министр рассказал, что свободная экономическая зона не покрывает всех тех ограничений, которые сейчас действуют для полуострова. Но при этом поддержка Правительства России помогает создавать в регионе новые объекты.
Орешкин отметил, что сейчас в республике формируется опорная инфраструктура: энергетическая, транспортная и туристическая.
В свою очередь, крымский сенатор Сергей Цеков выразил надежду, что после запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив, Крым станет по-настоящему туристической жемчужиной РФ.
- Пуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту упрочнит статус Крыма как туристической жемчужины России. Дальше нужно создавать на полуострове полноценную инфраструктуру туризма и отдыха не хуже чем в Сочи или в Турции, - подчеркнул Цеков.