2018-10-03T17:39:45+03:00
Политика

Министр экономразвития РФ отметил снижение зависимости Крыма от федерального бюджета

Также Максим Орешкин подчеркнул важность поддержки Правительства России
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Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что Республика Крым и Севастополь активно развиваются - увеличивается количество рабочих мест и создаются новые предприятия.

Немаловажно, что уже уменьшается зависимость полуострова от федерального финансирования. Об этом Орешкин сообщил в ходе заседания Совета Федерации.

Также министр рассказал, что свободная экономическая зона не покрывает всех тех ограничений, которые сейчас действуют для полуострова. Но при этом поддержка Правительства России помогает создавать в регионе новые объекты.

Орешкин отметил, что сейчас в республике формируется опорная инфраструктура: энергетическая, транспортная и туристическая.

В свою очередь, крымский сенатор Сергей Цеков выразил надежду, что после запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив, Крым станет по-настоящему туристической жемчужиной РФ.

- Пуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту упрочнит статус Крыма как туристической жемчужины России. Дальше нужно создавать на полуострове полноценную инфраструктуру туризма и отдыха не хуже чем в Сочи или в Турции, - подчеркнул Цеков.

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