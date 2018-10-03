В Крыму с начала 2018 года нашли работу больше 17 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-03T17:47:00+03:00

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За девять месяцев текущего года в крымские центры занятости обратились больше 23 тысяч граждан. На сегодня удалось трудоустроить больше 17 тысяч жителей.

В Минтруда Республики Крым отмечают, что при этом уровень безработицы сейчас составляет 0,4 процента.

Те, кто еще не нашел работу, проходят обучение по "востребованным профессиям". Всего таких желающих оказалось почти две тысячи.

Кроме того, в Крыму активно продолжается работа по трудоустройству подростков. С января по сентябрь найти занятие по душе удалось почти полутора тысячам человек.

На сегодняшний день актуальными остаются около 15 тысяч вакансий. Получается, соискатель может выбрать один из трех возможных вариантов предложений труда.