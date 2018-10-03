В Симферопольском районе завершено строительство каркаса здания медцентра имени Семашко

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-03T18:32:27+03:00

В будущем этот центр станет одним из самых современных в России

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Строительство Многопрофильного республиканского медицинского центра имени Семашко в Молодежном идет по графику. На сегодняшний день на объекте готов каркас основного и вспомогательного здания. Об этом сообщили в Службе капитального строительства Республики Крым.

Фото: Служба капитального строительства РК

Также уточняется, что отделочные работы выполнены на 54 процента, а готовность кровли составляет 91 процент.

Фото: Служба капитального строительства РК

Напомним, его начали строить в 2017 году, планируется, что здание будет готово к 2020 году.

В будущем этот центр станет один их самых современных на всей территории России.