2018-10-03T20:22:05+03:00
Общество

На трассе Ялта-Севастополь ограничили движение

Дорогу начали ремонтировать
Галина КОВАЛЕНКО
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Ограничение движения действуют на время ремонтных работ.Ограничение движения действуют на время ремонтных работ.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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С 3 октября введено временное ограничение движения на участке трассы Ялта-Севастополь. На автомагистрали начали приводить в порядок дорожное полотно.

Водителям рекомендуется набраться терпения - на трассе начнется полноценное движение после окончания ремонтно-восстановительных работ. Сколько времени они продлятся - пока нет информации.

- Изменена схема организации дорожного движения на трассе в районе поворота на скалодром «Парус», - сообщает пресс-служба Правительства города Севастополя. - Вводится ограничение движения по правой полосе по ходу движения из Ялты, ограничена максимальная скорость до 30 км/ч, организовано реверсивное движение.

Речь идет о внеплановых работах. Люди в оранжевых жилетах и спецтехника будут ликвидировать повреждение дорожного покрытия участка, которые выявили сотрудники ГБУ «Севастопольский Автодор».

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