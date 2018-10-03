На трассе Ялта-Севастополь ограничили движение

3 Окт. 20:17 2018-10-03T20:22:05+03:00

Ограничение движения действуют на время ремонтных работ. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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С 3 октября введено временное ограничение движения на участке трассы Ялта-Севастополь. На автомагистрали начали приводить в порядок дорожное полотно.

Водителям рекомендуется набраться терпения - на трассе начнется полноценное движение после окончания ремонтно-восстановительных работ. Сколько времени они продлятся - пока нет информации.

- Изменена схема организации дорожного движения на трассе в районе поворота на скалодром «Парус», - сообщает пресс-служба Правительства города Севастополя. - Вводится ограничение движения по правой полосе по ходу движения из Ялты, ограничена максимальная скорость до 30 км/ч, организовано реверсивное движение.

Речь идет о внеплановых работах. Люди в оранжевых жилетах и спецтехника будут ликвидировать повреждение дорожного покрытия участка, которые выявили сотрудники ГБУ «Севастопольский Автодор».