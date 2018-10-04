2018-10-04T06:29:42+03:00
Общество

Погода в Крыму на 4 октября: ветер и тепло до +17

Над Крымским полуостровом идут грибные дожди
Галина КОВАЛЕНКО
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В Крым пришла золотая осень.В Крым пришла золотая осень.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 4 октября вполне сносная погода. Синоптики обещают дожди, но небольшие - грибные.

- В Симферополе переменная облачность. Утром местами небольшой дождь, днем без осадков, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 15…17°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха 15…17º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Временами небольшой дождь. Ветер северо- западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем 17…19°.

В Керчи опять таки переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха днем 17…19°.

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