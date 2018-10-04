2018-10-04T09:57:42+03:00
Общество

На Историческом бульваре в Севастополе восстановят орудийные батареи и устроят "военные лагеря"

Работы начнутся совсем скоро
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Севастополе реконструют Исторический бульвар. Работы начнутся уже в октябре этого года.

Специалисты отремонтируют и восстановят орудийные батареи левого и правого фасадов 4-го бастиона, музеефицируют подземно-минную галерею. Планируется обустроить площадки для воспроизведения сцен бытовой жизни военных лагерей. Там каждый желающий сможет погрузиться атмосферу прошлых веков.

Фото: пресс-служба ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя"

Фото: пресс-служба ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя"

Также расширят выставочные площади, создадут малые архитектурные формы, реконструируют здания под туристический информационный центр и "Корпус Рубо-Тотлебена".

ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя"

ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя"

Начальник главного управления культуры города Севастополя Николай Краснолицкий отметил, что своевременная реконструкция Исторического бульвара иеммт большое значение в предверии 75-летия Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На теплоходе "Князь Владимир" из Сочи в Севастополь прошли 3 тысячи пассажиров
Погода в Крыму на 4 октября: ветер и тепло до +17
На трассе Ялта-Севастополь ограничили движение
В Симферопольском районе завершено строительство каркаса здания медцентра имени Семашко
В Крыму с начала 2018 года нашли работу больше 17 тысяч жителей
Министр экономразвития РФ отметил снижение зависимости Крыма от федерального бюджета
На горе Клементьева в Коктебеле создадут многофункциональный военно-патриотический центр
Десятки симферопольских улиц на сутки останутся без воды
Центр Симферополя перекроют в субботу для "Эстафеты огня"
В Крыму не выявили завышенной стоимости на техосмотр автомобилей
За восемь месяцев в крымский бюджет поступило 132 миллиарда инвестиций
В Симферопольском районе незаконно присвоили автогаражный комплекс
Пьяный житель Коми сбил севастопольца и скрылся
Прощай, лето: в Симферополе ожидается похолодание до +1
В Бахчисарае построят новую школу на 600 детей
В Севастополе осудят «серийного» душителя
Под Левадками произошла авария с участием двух пассажирских автобусов
Крымчан хотят избавить от сроков оплаты госпошлины за перерегистрацию недвижимости
В Крыму надеются на снижение цен на бензин после запуска железной дороги через Керченский пролив
В Симферополе движение по улице Севастопольской планируют открыть в конце ноября
Крымские спасатели вытащили «Ниву» из непролазной грязи
Гражданка Украины пыталась «задобрить» крымских пограничников 2000 рублями
Работники фермы в Белогорском районе украли 34 овцы и почти 500 килограмм металла
В детском саду Белогорского района ребят кормили просроченными продуктами
Крым вошел в топ-5 популярных мест отдыха в бархатный сезон
В Крыму спасли 88-летнюю любительницу грибов