На Историческом бульваре в Севастополе восстановят орудийные батареи и устроят "военные лагеря"
В Севастополе реконструют Исторический бульвар. Работы начнутся уже в октябре этого года.
Специалисты отремонтируют и восстановят орудийные батареи левого и правого фасадов 4-го бастиона, музеефицируют подземно-минную галерею. Планируется обустроить площадки для воспроизведения сцен бытовой жизни военных лагерей. Там каждый желающий сможет погрузиться атмосферу прошлых веков.
Фото: пресс-служба ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя"
Также расширят выставочные площади, создадут малые архитектурные формы, реконструируют здания под туристический информационный центр и "Корпус Рубо-Тотлебена".
ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя"
Начальник главного управления культуры города Севастополя Николай Краснолицкий отметил, что своевременная реконструкция Исторического бульвара иеммт большое значение в предверии 75-летия Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.