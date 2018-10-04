На Историческом бульваре в Севастополе восстановят орудийные батареи и устроят "военные лагеря"

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-04T09:57:42+03:00

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В Севастополе реконструют Исторический бульвар. Работы начнутся уже в октябре этого года.

Специалисты отремонтируют и восстановят орудийные батареи левого и правого фасадов 4-го бастиона, музеефицируют подземно-минную галерею. Планируется обустроить площадки для воспроизведения сцен бытовой жизни военных лагерей. Там каждый желающий сможет погрузиться атмосферу прошлых веков.

Фото: пресс-служба ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя"

Также расширят выставочные площади, создадут малые архитектурные формы, реконструируют здания под туристический информационный центр и "Корпус Рубо-Тотлебена".

ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя"

Начальник главного управления культуры города Севастополя Николай Краснолицкий отметил, что своевременная реконструкция Исторического бульвара иеммт большое значение в предверии 75-летия Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.