На теплоходе "Князь Владимир" из Сочи в Севастополь прошли 3 тысячи пассажиров

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-04T10:20:02+03:00

Первый круиз в следующем году запланирован на 28 апреля

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На теплоходе "Князь Владимир" в сезоне-2018 прошли около 3 тысяч пассажиров по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Об этом рассказал генеральный директор государственного унитарного предприятия Республики Крым "Морские порты" Алексей Волков.

Последний раз теплоход в этом году зашел в порт "Ялты 2 октября. После этого он вышел в Севастополь, а оттуда проследует в Сочи.

Всего в этом сезоне было совершено восемь рейсов теплохода "Князь Владимир". В следующем году первый криз по маршруту запланирован на 28 апреля.

На теплоходе "Князь Владимир" имеется девять палуб, несколько бассейнов, ресторанов и кинотеатров. Также он оборудован концертной площадкой и спа-зоной.

В последний раз модернизация судна была проведена в 2017 году, его длина составляет 142 метра, ширина - 22 метра, а общая пассажировместимость - 850 человек.