В компании Roshen заявили, что в Крыму продаются просроченные конфеты

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-04T10:47:53+03:00

На предприятии говорят, что их продукция не поступает на российский рынок

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Продукция кондитерской корпорации Roshen, которая продается в Крыму, не пригодная для употребления. В компании завили, что срок годности конфет истек как минимум в начале 2018 года.

Последняя продукция Липецкой фабрикой была выпущена в первом квартале 2017 года. После этого не там ничего не производилось, а с 1 апреля производство прекратилось полностью.

Кроме того, в корпорации Roshen подчеркнули, что торговый дом и склад готовой продукции также не работают.

- Никакое другое предприятие корпорации не изготовляло и не производило конфеты с российскими этикетками, - добавили в Roshen.

В пресс-службе предприятия напомнили, что их кондитерская продукция не поступает на рынок Российской Федерации еще с 2013 года.

Также в компании предложили поехать представителям украинских СМИ на Липецкую фабрику и убедиться, что она не функционирует.