В компании Roshen заявили, что в Крыму продаются просроченные конфеты
Продукция кондитерской корпорации Roshen, которая продается в Крыму, не пригодная для употребления. В компании завили, что срок годности конфет истек как минимум в начале 2018 года.
Последняя продукция Липецкой фабрикой была выпущена в первом квартале 2017 года. После этого не там ничего не производилось, а с 1 апреля производство прекратилось полностью.
Кроме того, в корпорации Roshen подчеркнули, что торговый дом и склад готовой продукции также не работают.
- Никакое другое предприятие корпорации не изготовляло и не производило конфеты с российскими этикетками, - добавили в Roshen.
В пресс-службе предприятия напомнили, что их кондитерская продукция не поступает на рынок Российской Федерации еще с 2013 года.
Также в компании предложили поехать представителям украинских СМИ на Липецкую фабрику и убедиться, что она не функционирует.