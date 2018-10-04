В Севастополе иномарка из Армении врезалась в троллейбус

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-04T12:47:28+03:00

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В среду, 3 октября, в Севастополе около 21:00 произошла авария с участием городского пассажирского троллейбуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы, легковой автомобиль марки "Мерседес" с армянскими номерами на улице Пожарова поворачивал к магазину "Фуршет" через двойную сплошную линию и столкнулся с троллейбусом.

Фото: Александр Бухтияров/Автопартнер Крым/Вконтакте

По сообщениям водителей, можно понять, что этих "гонщиков" знают многие севастопольцы.

Фото: Александр Бухтияров/Автопартнер Крым/Вконтакте

- Пришел час расплаты этим чудакам на "мерсе". Он вообще не в курсе, что такое ПДД ? - написал пользователь соцсети.

- Ну так извините меня, рано или поздно куда-нибудь да вляпались бы, как они по городу летали. На улице Восставших, на кольце, чуть в бок мне не прилетели. Наверное, одни из тех, кто на знаки не смотрят и "кольцо всегда главное", - возмущается один из водителей.

Информации о пострадавших в аварии нет.