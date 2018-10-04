В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-04T13:13:07+03:00

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В Крыму на 5-6 октября объявлено экстренное предупреждение о заморозках. Температура воздуха опустится до -3 градусов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

Похолодание до -1 и -3 градусов ожидается в степных и предгорных районах полуострова. Также возможны заморозки на поверхности почвы.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения опасных ситуаций нужно звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101".

Но уже в воскресенье, 7 октября, на полуостров вернется хорошая погода. Днем ожидается до +21 градуса тепла, в ночное время суток температура воздуха прогреется до + 9.

Напомним, в Крымском гидрометцентре обещали похолодание в крымской столице до +1.