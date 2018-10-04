В Крыму собака поймала мужчину, укравшего женский халат
В полицию обратилась жительница поселка Октябрьское, Красногвардейского района. Она увидела из окна, как во дворе неизвестный мужчина снимает с веревки платье, спортивные брюки, футболку, женский халат и другие вещи.
Сельчанка стала кричать на воришку, а тот дал стрекача, прихватив вещи.
На место преступления тут же выехали сотрудники полиции.
- Служебная собака Чика взяла след и привела полицейских к гаражам, где были обнаружены похищенные вещи, которые злоумышленник выбросил, пытаясь скрыться, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - К совершению преступления оказался причастен 48-летний ранее неоднократно судимый крымчанин, без постоянного места жительства.
Подозреваемого задержали и на него завели уголовное дело за грабеж. По ч.1 ст.161 Уголовного кодекса РФ злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.