2018-10-04T15:43:04+03:00
Происшествия

В Крыму собака поймала мужчину, укравшего женский халат

Подозреваемый снял вещи с бельевой веревки
Галина КОВАЛЕНКО
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В полицию обратилась жительница поселка Октябрьское, Красногвардейского района. Она увидела из окна, как во дворе неизвестный мужчина снимает с веревки платье, спортивные брюки, футболку, женский халат и другие вещи.

Сельчанка стала кричать на воришку, а тот дал стрекача, прихватив вещи.

На место преступления тут же выехали сотрудники полиции.

- Служебная собака Чика взяла след и привела полицейских к гаражам, где были обнаружены похищенные вещи, которые злоумышленник выбросил, пытаясь скрыться, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - К совершению преступления оказался причастен 48-летний ранее неоднократно судимый крымчанин, без постоянного места жительства.

Подозреваемого задержали и на него завели уголовное дело за грабеж. По ч.1 ст.161 Уголовного кодекса РФ злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

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