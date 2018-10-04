2018-10-04T17:19:02+03:00
Общество

У ялтинцев отключили газ и попросили экономить свет

Это связано с отключением газоснабжения с 8 по 15 октября
Надежда ДАЦЮК
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В Большой Ялте ожидают резкий рост нагрузки в электросетях с 8 по 15 октября. Об этом сообщили в "Крымэнерго". Именно в этот период будет отключено газоснабжение.

- В связи с проведением ремонта на участке магистрального газопровода «Бахчисарай – Ялта» с 8 октября будут отключены от газоснабжения жители Большой Ялты. Ремонтно-восстановительные работы и работы по повторному пуску газа планируется завершить до 15 октября, - уточнили в пресс-службе предприятия.

В "Крымэнерго" призвали бережно и рационально использовать электроэнергию. С 7.30до 9.00 и с 17.30 до 20.00 посоветовали ограничить использование энергоемких приборов - электрообогревателя, электроплиты, бойлера, электрокотла, утюга, чайника, микроволновой печи, стиральной и посудомоечной машины, фена, пылесоса, кондиционера, мультиварки, пароварки и других.

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