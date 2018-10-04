2018-10-04T16:35:56+03:00
Общество

Крымский федеральный университет откроет представительство за рубежом

В какой стране оно будет находиться, пока неизвестно
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба КФУ им.В.И. ВернадскогоФото: пресс-служба КФУ им.В.И. Вернадского
Изменить размер текста:

После 2020 года за границей появится первое иностранное представительство Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Об этом рассказал и.о. ректора Андрей Фалалеев.

- Сейчас прорабатываем, в какой стране оно будет находиться. Рубеж создания инфраструктуры, которая сможет обеспечить иностранных студентов, - до 2020 года. После этого запланировано создание представительства университета за рубежом, чтобы обеспечивать международную программу, – заявил Фалалеев.

Открытие представительства необходимо, в первую очередь, для того, чтобы привлечь иностранных студентов на полуостров. Но к этому пока не готов сам университет: не хватает учебных корпусов, а общежития требуют ремонта.

Также нужно решить финансовые сложности иностранцев, ведь из-за санкций существуют проблемы с переводом денег на полуостров. Сейчас руководство университета продумывает пути решения вопроса. Возможно, поможет открытие офиса в Москве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пятницу более двадцати симферопольских улиц снова останутся без воды
В Крыму через несколько часов ожидается ураганный ветер
В Симферополе облагородят площадку для выгула собак
У ялтинцев отключили газ и попросили экономить свет
В Крыму собака поймала мужчину, укравшего женский халат
"Крымтеплокоммунэнерго" обновило автопарк за 28 миллионов рублей
В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки
В Севастополе иномарка из Армении врезалась в троллейбус
В компании Roshen заявили, что в Крыму продаются просроченные конфеты
На теплоходе "Князь Владимир" из Сочи в Севастополь прошли 3 тысячи пассажиров
На Историческом бульваре в Севастополе восстановят орудийные батареи и устроят "военные лагеря"
Погода в Крыму на 4 октября: ветер и тепло до +17
На трассе Ялта-Севастополь ограничили движение
В Симферопольском районе завершено строительство каркаса здания медцентра имени Семашко
В Крыму с начала 2018 года нашли работу больше 17 тысяч жителей
Министр экономразвития РФ отметил снижение зависимости Крыма от федерального бюджета