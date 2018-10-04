Крымский федеральный университет откроет представительство за рубежом

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-04T16:35:56+03:00

В какой стране оно будет находиться, пока неизвестно

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После 2020 года за границей появится первое иностранное представительство Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Об этом рассказал и.о. ректора Андрей Фалалеев.

- Сейчас прорабатываем, в какой стране оно будет находиться. Рубеж создания инфраструктуры, которая сможет обеспечить иностранных студентов, - до 2020 года. После этого запланировано создание представительства университета за рубежом, чтобы обеспечивать международную программу, – заявил Фалалеев.

Открытие представительства необходимо, в первую очередь, для того, чтобы привлечь иностранных студентов на полуостров. Но к этому пока не готов сам университет: не хватает учебных корпусов, а общежития требуют ремонта.

Также нужно решить финансовые сложности иностранцев, ведь из-за санкций существуют проблемы с переводом денег на полуостров. Сейчас руководство университета продумывает пути решения вопроса. Возможно, поможет открытие офиса в Москве.