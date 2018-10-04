2018-10-04T17:01:33+03:00
Общество

В Симферополе облагородят площадку для выгула собак

За чей счет - пока не решили
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе, в районе улицы Шмидта, хотят обустроить площадку для выгула и тренировки домашних животных. Концепцию ее благоустройства поддержал 4 октября глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев. Об этом стало известно в ходе заседания Общественного совета по архитектуре.

Ранее эта территория также использовалась для занятий с животными.

- Сейчас эта площадка находится в неудовлетворительном состоянии. Сегодняшняя концепция может быть принята за основу, но нужны определенные доработки. Конечно, отдельно нужно будет подумать, как решить вопрос с финансированием, - дополнил Лукашев.

Также глава администрации крымской столицы поручил решить вопрос о том, как включить этот проект в общий план обустройства набережной реки Салгир.

В ближайшее время на этой территории пройдет выездное совещание с участием главы города.

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