В Крыму через несколько часов ожидается ураганный ветер

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-04T17:37:54+03:00

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В ближайшие несколько часов 4 октября в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду. Непогода продлится до конца дня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

Спасатели предупредили, что при сильном ветре нужно закрыть балконы и окна и соблюдать общие меры предосторожности. Если вы в это время находитесь на улице, не подходите близко к рекламным щитам, вывескам и линиям электропередач. Также постарайтесь не парковать рядом с ними свои автомобили.

Если возникла опасная для жизни ситуация, обратитесь по единому телефону пожарных и спасателей – "101".

Напомним, в степных и предгорных районах Республики Крым 5-6 октября ожидаются заморозки. Температура воздуха на полуострове снизится до -3 градусов.