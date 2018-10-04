В Симферополе тополь упал на четыре машины

СЕГОДНЯ 19:43 2018-10-04T19:44:24+03:00

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В Симферополе 5 октября на улице Буденного тополь упал на 4 машины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Фото: Илья Масалкин/Автопартнер Крым/Вконтакте

- У тополей слабая корневая система против пышной, ветрами колышимой кроны. Если по нормам, этих деревьев не должно быть в общественных местах, - написала пользователь соцсети.

Фото: Илья Масалкин/Автопартнер Крым/Вконтакте

В группе прокомментировали, что тонкий ствол этого дерева при сильном ветре чаще всего не выдерживает и ломается.

В Instagram поделились информацией о том, что пострадавших нет.

- Я сегодня ехала по улице Киевской, на лобовое стекло упала ветка. Честно говоря, думала, что оно треснет, - пожаловалась подписчица.

Напомним, в МЧС предупредили о том, что в ближайшие несколько часов в Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с.