2018-10-04T20:00:19+03:00
Общество

Керченских чиновников заставили оборудовать «зебру» для слепых

Пешеходный переход облагородят возле предприятия, где работают слабовидящие граждане
Галина КОВАЛЕНКО
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Переход к предприятию благоустроят для безопасности слабовидящих сотрудников. Фото: пресс-служба прокуратуры РК.Переход к предприятию благоустроят для безопасности слабовидящих сотрудников. Фото: пресс-служба прокуратуры РК.
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Администрацию Керчи обязали сделать пешеходный переход возле предприятия для слепых.

- Установлено, что на улице Кокорина нерегулируемый пешеходный переход, которым пользуются слабовидящие граждане, не отвечает требованиям безопасности, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК. - Переход не оборудован светофором, и соответственно, отсутствует звуковое сопровождение светового сигнала светофора.

Прокурор города, чтобы свести к минимуму угрозы жизни и здоровью слабовидящих сотрудников предприятие ООО «Юг Интер-Пак», подал в суд иск о понуждении местных чиновников оборудовать «зебру», как положено.

Суд поддержал прокуратуру и обязал муниципалитет навести на дороге порядок.

Люди, которые плохо видят, нуждаются в особой заботе и внимании.

Под занавес лета в Симферополе произошел возмутительный случай - автобус "Судак - Севастополь" увез слепого ребенка без матери. Водитель тронулся в путь, не убедившись, что все пассажиры вернулись на свои места.

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