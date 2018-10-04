В Восточно-Крымском музее откроют выставку о Керченской переправе
В Восточно-Крымском историко-культурном музее сделают выставку про Керченскую паромную переправу. Все материалы будут посвящены истории предприятия, которое обеспечивало связь Крыма с материковой России по воде с 2015 по 2018 годы. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Руководители переправы передали экспонаты, фотографии и другие предметы.
В свою очередь, сотрудники поделились воспоминаниями и о работе в сложный для полуострова период.
-Также они рассказали о людях, без которых была бы невозможна организация перевозок большого количества грузов, необходимых для обеспечения полноценной жизни крымчан, - дополнили в пресс-службе музея.
Напомним, сотрудников закрывшейся Керченской паромной переправы сократят до 15 октября. После запуска фур по Крымскому мосту, в ней больше нет нужды.