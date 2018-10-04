2018-10-04T19:51:16+03:00
Общество

В Восточно-Крымском музее откроют выставку о Керченской переправе

Сотрудники "Морской дирекции" поделились воспоминаниями о работе в самые сложные периоды
Александра КОРШУНОВА
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В Восточно-Крымском историко-культурном музее сделают выставку про Керченскую паромную переправу. Все материалы будут посвящены истории предприятия, которое обеспечивало связь Крыма с материковой России по воде с 2015 по 2018 годы. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Руководители переправы передали экспонаты, фотографии и другие предметы.

В свою очередь, сотрудники поделились воспоминаниями и о работе в сложный для полуострова период.

-Также они рассказали о людях, без которых была бы невозможна организация перевозок большого количества грузов, необходимых для обеспечения полноценной жизни крымчан, - дополнили в пресс-службе музея.

Напомним, сотрудников закрывшейся Керченской паромной переправы сократят до 15 октября. После запуска фур по Крымскому мосту, в ней больше нет нужды.

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