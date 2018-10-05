2018-10-05T05:57:56+03:00
Общество

Погода в Крыму на 5 октября: переменная облачность и тепло до +17

На полуострове объявили штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Море в Ялте +20°.Море в Ялте +20°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 5 октября, в степных и предгорных районах Крыма заморозки до -3º. В силе и штормовое предупреждение

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 14…16°

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северный 5-10 м/с, ночью 12-15 м/с. Температура воздуха днем 14…16º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 15…17°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 15…17°.

Вода же в Черном море вполне комфортная для водных процедур: в Феодосии 21°, Алуште 21°, Ялте 20°, у берегов г. Карадаг 21°, в Севастополе 20°, Евпатории 19° и Черноморском 18°.

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