Глава МИД Украины обвинил РФ в намеренном переселении людей в Крым

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-05T09:34:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы специально переселяет в Крым жителей материковой части страны, чтобы вытеснить с полуострова "проукраинское население".

- Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крым, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает об освобождении Крыма. Речь идет о переселении десятков тысяч людей, - приводят слова Климкина украинские СМИ.

Кроме того, министр утверждает, что на полуострове "создана ситуация, когда каждый может быть арестован днем или ночью". Люди, мол, опасаются разговаривать на улицах.

Также глава украинского МИД уверен, что Россия якобы устраивает на полуострове "экологическую катастрофу".

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам общекрымского референдума. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение региона к РФ.