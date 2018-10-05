В Крыму этап трассы "Таврида" вокруг Симферополя построен на 13%

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-05T12:31:52+03:00

В работе задействовано около 250 единиц техники

Изменить размер текста: A A

Председатель Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов проинспектировал ход работ по строительству 5 этапа трассы "Таврида", которая идет в объезд Симферополя до села Левадки.

Согласно госконтракта, он откроется для движения автомобилей только в конце 2020 года. Но подрядчик уже активно выполняет на участке работы по переустройству инженерных коммуникаций – выполнено 30 процентов от общего объема, сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

Также на 5 участке наполовину выполнена разработка выемки (земляное сооружение, выполняется с помощью срезки грунта, - ред.) и чуть меньше – устройство насыпи.

На 28% установлены искусственные сооружения, а работы по устройству водопропускных труб выполнены почти наполовину.

В строительстве задействовано около 250 единиц техники и более 400 человек. Общая готовность этапа на сегодняшний день составляет 13%.