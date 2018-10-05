В Ялте хотят продлить городскую набережную

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-05T12:14:54+03:00

Глава города уверен, это – визитная карточка города, которая нуждается в переменах

Изменить размер текста: A A

В Ялте городскую набережную хотят продлить от морского порта до гостиничного комплекса "Ялта-Интурист". Об этом на своей странице Вконтакте написал глава администрации Алексей Челпанов.

- Уверен, что интерес к Крыму и Ялте будет только расти, и поэтому курортный город должен меняться – удивлять гостей и радовать местных жителей. Тем более, городская набережная – это визитная карточка Ялты, и она нуждается в позитивных переменах, - поделился Челпанов.

По его словам, эту идею поддержала глава Крыма Сергей Аксенов, министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, а также заинтересованные представители бизнеса.

Далее планируется создать рабочую группу, которая "изучит в комплексе существующие вопросы".

- Мне хотелось бы остаться в памяти ялтинцев человеком, который реализовал все начатые проекты, и я рассчитываю на активную позицию местных жителей. Давайте сделаем вместе наш город самым лучшим на земле! – подчеркнул глава города.