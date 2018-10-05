2018-10-05T12:59:38+03:00
Общество

В Крыму до конца 2020 года построят 20 новых школ

Сергей Аксенов 5 октября поздравил учителей с их профессиональным праздником
Александра КОРШУНОВА
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Фото: официальная страница в Facebook Сергея АксеноваФото: официальная страница в Facebook Сергея Аксенова
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В Крыму до конца 2020 года по федерально целевой программе планируется построить 20 новых школ. Об этом на своей официальной странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов, поздравляя учителей с их профессиональным праздником.

Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры образования – одна из главных задач правительства Крыма.

- Последовательно реализуются важные образовательные проекты, меры по социальной поддержке учителей, талантливых учащихся и студентов, модернизуется и обновляется материально-техническая база учебных заведений, - написал Аксенов.

Также глава подчеркнул, что День учителя перерос профессиональные границы и стал всенародным.

- В этот праздничный день хочу поблагодарить наших учителей и всех работников сферы образования за самоотверженный, подвижнический труд, за высокий профессионализм и терпение. Желаю всем здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, всего самого доброго! – поздравил Аксенов.

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