Ударил ножом 16 раз: Житель Евпатории убил человека прямо на кладбище
Житель Евпатории поссорился со знакомым и убил его прямо на кладбище в родительский поминальный день.
Как рассказали в пресс-службе Евпаторийского городского суда, во время поминок обвиняемый выпил, и у него "внезапно возникли личные неприязненные отношения" с другим местным жителем. С собой у мужчины был кухонный нож - видимо, закуску нарезать. Гражданин ударил знакомого кулаком в лицо, а затем не менее 16 раз всадил лезвие в область груди и шеи.
Жертва умерла на месте.
Суд признал жителя Евпатории виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет и 2 месяцев лишения свободы. Отбывать его мужчина будет в колонии строгого режима.