2018-10-05T15:27:07+03:00
Происшествия

Ударил ножом 16 раз: Житель Евпатории убил человека прямо на кладбище

Орудием убийства он нарезал закуску на поминках
Анастасия ЖУКОВА
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Житель Евпатории поссорился со знакомым и убил его прямо на кладбище в родительский поминальный день.

Как рассказали в пресс-службе Евпаторийского городского суда, во время поминок обвиняемый выпил, и у него "внезапно возникли личные неприязненные отношения" с другим местным жителем. С собой у мужчины был кухонный нож - видимо, закуску нарезать. Гражданин ударил знакомого кулаком в лицо, а затем не менее 16 раз всадил лезвие в область груди и шеи.

Жертва умерла на месте.

Суд признал жителя Евпатории виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет и 2 месяцев лишения свободы. Отбывать его мужчина будет в колонии строгого режима.

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