На востоке Крыма уничтожили немецкую авиабомбу весом в 50 кило

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-05T17:09:49+03:00

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В Ленинском районе Крыма, в поселке Чистополье, специалисты уничтожили 50-ти килограммовую немецкую авиабомбу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Ее обнаружили местные жители и сообщили об этом в МЧС.

Начальник отделения отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Антипов поделилися, что со времен Великой Отечественнгй войны прошло уже 74 года, но на полуострове до сих пор продолжают находить боевые снаряды.

После этого на территории провели повторное обследование.

Всего в операции было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, в Севастополе дайверы нашли 6 артиллерийских снарядов. Боеприпасы подняли почти с 6-ти метровой глубины со дна моря в Казачьей бухте.