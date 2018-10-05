2018-10-05T19:20:51+03:00
Общество

"Яндекс.Карты" показали панораму Крымского моста

Также можно увидеть автоподходы с обеих сторон моста через Керченский пролив
Александра КОРШУНОВА
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Фото: Яндекс/КартыФото: Яндекс/Карты
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Поисковая система "Яндекс" в приложении "Карты" показала панорму Крымского моста. По изображениям видно, что съемка проводилась в ясный солнечный день. Движение легкового автомобиля осуществлялось по правой полосе со стороны Крыма на Тамань.

Также проводилась съемка автоподходов к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова и трассы А-290 до станицы Старотитаровская в Краснодарском крае.

А вот в после съезда с автоподхода со стороны Крыма показана панорамная съемка трассы "Симферополь-Керчь" до начала федеральной дороги "Таврида".

Напомним, в Крыму надеются на снижение цен на бензин после запуска железной дороги через Керченский пролив.

Также на Крымском мосту железнодорожный пролет съехал в воду. Предполагается, что это произошло из-за технической неисправности одной из домкратных систем.

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