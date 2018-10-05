В Крыму работает "горячая линия" по профилактике гриппа

СЕГОДНЯ 19:18 2018-10-05T19:18:51+03:00

На полуострове продолжается вакцинация против этого заболевания

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В Крыму с 1 по 15 октября работает "горячая линия" по вопросам, которые касаются профилактики гриппа. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и города Севастополя.

Напомним, на полуострове продолжается программа по вакцинации против гриппа.

В Роспотребнадзоре напоминают, что она снижает вероятность заболевания острыми респираторными заболеваниями, предотвращает развитие тяжелых осложнений и "повышает качество жизни в период эпидемического подъема".

По мнению специалистов, важно сделать такую привику пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями

Номер телефона "горячей линии" по вопросам профилактики заболеваний гриппа +7(978) 91-91-123.

Специалисты расскажут, где можно сделать привику и как правильно подготовиться к этой медицинской процедуре.